Респіглюкан (Respiglucan)
Респіглюкан інструкція із застосування
Склад
1 капсула 643 мг (mg) містить: бета-1,3/1,6-D-глюкана — 300 мг (mg), що відповідає 240 мг (mg) чистого глюкана (80%), сухий екстракт кореня пеларгонії очиткової (Pelargonium sidoides) — 30 мг (mg), стандартизований (4-25:1), вітаміну С — 50 мг (mg), глюконату цинку — 5 мг (mg), рутина — 50 мг (mg), інуліну — 25 мг (mg);
допоміжні речовини: стеарат магнію — 3 мг (mg), мікрокристалічна целюлоза — 60 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
бета-глюкан — природний полісахарид з пекарських дріжджів з 80% очищенням, який засвоюється в кишечнику і, потрапляючи в плазму крові, поглинається клітинами імунної системи — макрофагами як можливий патоген. Після розщеплення макрофаги переносять його частки по лімфатичній системі і активують інші клітини імунної системи. Після цього вроджені та набуті реакції імунної відповіді на справжній патоген стають більш швидкими і сильнішими.
Екстракт африканської рослини пеларгонії очиткової (Pelargonium sidoides) містить речовини, які активують імунну систему, підвищуючи рівень імуноглобулінів, інтерферонів, пригнічуючи фактори запалення — цитокіни та інтерлейкіни, підвищують швидкість реакції клітин імунної системи і таким чином зменшують здатність вірусів і бактерій проникати в організм.
Цинк забезпечує комплексний вплив як на вроджений, так і набутий імунітет за рахунок збереження цілісності стінок клітин шкіри — епідермісу, слизової оболонки кишечнику і дихальних шляхів, стимуляції синтезу антимікробних білків клітинами епітелію кишечнику, активації клітин імунної системи.
Вітамін C забезпечує комплексний вплив як на вроджений, так і набутий імунітет за рахунок підтримки синтезу колагену і загоєння ушкоджень шкіри і слизової оболонки легенів і кишечнику, а також за рахунок підтримання активності клітин імунної системи.
Рутин — це рослинний пігмент (флавоноїд), який здатний контролювати фактори запалення, інактивувати хімічно агресивні вільні радикали і покращувати кровопостачання, зокрема в мікросудинах.
Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою загального зміцнення організму (особливо в період сезонних вірусних інфекцій, ГРВІ) і попередження розвитку запальних процесів для нормалізації функцій імунної системи при гострих і хронічних інфекційних захворюваннях верхніх і нижніх дихальних шляхів, зокрема таких як ларингофарингіт, бронхіт, пневмонія.
Вживати 1–2 капсули на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянки води. Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не вживати як заміну повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
не вживати у разі підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед використанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати дітям.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.