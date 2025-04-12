бета-глюкан — природний полісахарид з пекарських дріжджів з 80% очищенням, який засвоюється в кишечнику і, потрапляючи в плазму крові, поглинається клітинами імунної системи — макрофагами як можливий патоген. Після розщеплення макрофаги переносять його частки по лімфатичній системі і активують інші клітини імунної системи. Після цього вроджені та набуті реакції імунної відповіді на справжній патоген стають більш швидкими і сильнішими.

Екстракт африканської рослини пеларгонії очиткової (Pelargonium sidoides) містить речовини, які активують імунну систему, підвищуючи рівень імуноглобулінів, інтерферонів, пригнічуючи фактори запалення — цитокіни та інтерлейкіни, підвищують швидкість реакції клітин імунної системи і таким чином зменшують здатність вірусів і бактерій проникати в організм.

Цинк забезпечує комплексний вплив як на вроджений, так і набутий імунітет за рахунок збереження цілісності стінок клітин шкіри — епідермісу, слизової оболонки кишечнику і дихальних шляхів, стимуляції синтезу антимікробних білків клітинами епітелію кишечнику, активації клітин імунної системи.

Вітамін C забезпечує комплексний вплив як на вроджений, так і набутий імунітет за рахунок підтримки синтезу колагену і загоєння ушкоджень шкіри і слизової оболонки легенів і кишечнику, а також за рахунок підтримання активності клітин імунної системи.

Рутин — це рослинний пігмент (флавоноїд), який здатний контролювати фактори запалення, інактивувати хімічно агресивні вільні радикали і покращувати кровопостачання, зокрема в мікросудинах.

Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.