Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяВода міцелярна Корін де Фарм (Micellar water Corin de Farm) Вода міцелярна Корін де Фарм (Micellar water Corin de Farm) (561929) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 270,00 грн Без рецепта 1 шт від 270,00 грн 1 шт від 319,00 грн В наявності в 80 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SA Laboratoires Sarbec Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 05 Дитяча косметика