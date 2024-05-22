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Вода міцелярна Корін де Фарм (Micellar water Corin de Farm) (561929) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Вода міцелярна Корін де Фарм (Micellar water Corin de Farm)
Ціна в місті Київ
від 270,00 грн
Без рецепта
1 шт від 270,00 грн 1 шт від 319,00 грн
В наявності в 80 аптеках
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Виробник
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 05 Дитяча косметика