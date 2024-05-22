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Блиск для губ Джусі ліпс Діні (Lip gloss Juicy lips Dini) (561905) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Блиск для губ Джусі ліпс Діні (Lip gloss Juicy lips Dini)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Тон 02
Вага
3.2 г
Косметичні засоби
10.2. Інша декоративна косметика