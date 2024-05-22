Косметичні засобиДекоративна косметикаІнша декоративна косметикаБлиск для губ Джусі ліпс Діні (Lip gloss Juicy lips Dini) Блиск для губ Джусі ліпс Діні (Lip gloss Juicy lips Dini) (561905) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Астра-Косметик Форма випуску Тон 02 Вага 3.2 г Косметичні засоби 10.2. Інша декоративна косметика