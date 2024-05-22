Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас маска очищаюча для обличчя (Byphasse facial cleansing mask) Біфас маска очищаюча для обличчя (Byphasse facial cleansing mask) (561889) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 224,24 грн Без рецепта 1 шт від 224,24 грн В наявності в 77 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя