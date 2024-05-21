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Алтей плюс липа (Althea and linden) (561232) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алтей плюс липа (Althea and linden)
Ціна в місті Київ
від 61,06 грн
Без рецепта
1 шт від 61,06 грн
В наявності в 72 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання