Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR сенсіфін AR крем ріш (SVR sensifine AR cream riche) SVR сенсіфін AR крем ріш (SVR sensifine AR cream riche) (561215) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 618,85 грн Без рецепта 1 шт від 618,85 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте