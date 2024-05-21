Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Пепти Біотик відновлюючий гель для шкіри (SVR Pepti Biotik regenerating skin gel) SVR Пепти Біотик відновлюючий гель для шкіри (SVR Pepti Biotik regenerating skin gel) (561213) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1347,30 грн Без рецепта 1 шт від 1347,30 грн В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте