Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Гіалу Біотик відновлюючий гель (SVR Hyalu Biotic regenerating gel) SVR Гіалу Біотик відновлюючий гель (SVR Hyalu Biotic regenerating gel) (561212) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1347,30 грн Без рецепта 1 шт від 1347,30 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте