Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронхомосс (Bronchomoss) Бронхомосс (Bronchomoss) (561160) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 79,50 грн Без рецепта 1 шт від 79,50 грн 20 шт від 68,90 грн В наявності в 214 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Innovative Pharma Baltics Форма випуску Сироп для дітей Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання