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Бронхомосс (Bronchomoss) (561160) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхомосс (Bronchomoss)
Ціна в місті Київ
від 79,50 грн
Без рецепта
1 шт від 79,50 грн 20 шт від 68,90 грн
В наявності в 214 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп для дітей
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання