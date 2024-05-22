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Бомбочка для ванн Душка (Bath bomb Dushka) (561132) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бомбочка для ванн Душка (Bath bomb Dushka)
Ціна в місті Київ
від 90,00 грн
Без рецепта
1 шт від 90,00 грн 1 шт від 108,39 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Бомбочка-морозиво
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу