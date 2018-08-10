Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГідрабіо сироватка (GIDRABIO SERUM) Гідрабіо сироватка (GIDRABIO SERUM) (561130) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 595,30 грн Без рецепта 1 шт від 595,30 грн В наявності в 164 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Dermatologique Bioderma Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте