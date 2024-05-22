Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель-пілінг для обличчя Фармстей (Peeling gel for face Farmstay) Гель-пілінг для обличчя Фармстей (Peeling gel for face Farmstay) (560936) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Myungin Cosmetics Co., Ltd Об'єм 100 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя