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Косметичні засобиДитяча косметикаГель зубний дитячий Пієррот (Tooth gel for children Pierrot)

Гель зубний дитячий Пієррот (Tooth gel for children Pierrot) (560898) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель зубний дитячий Пієррот (Tooth gel for children Pierrot)
Ціна в місті Київ
від 80,43 грн
Без рецепта
1 шт від 80,43 грн 1 шт від 148,50 грн 1 шт від 89,60 грн 1 шт від 33,54 грн
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В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Piwy
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика