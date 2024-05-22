Косметичні засобиДитяча косметикаГель зубний дитячий Пієррот (Tooth gel for children Pierrot) Гель зубний дитячий Пієррот (Tooth gel for children Pierrot) (560898) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 80,43 грн Без рецепта 1 шт від 80,43 грн 1 шт від 148,50 грн 1 шт від 89,60 грн 1 шт від 33,54 грн Більше +1 В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Fushima Форма випуску Piwy Об'єм 75 мл Косметичні засоби 05 Дитяча косметика