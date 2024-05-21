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3LAB М крем для ліфтингу шкіри навколо очей (3LAB M eye lifting cream) (560886) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
3LAB М крем для ліфтингу шкіри навколо очей (3LAB M eye lifting cream)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей