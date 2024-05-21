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3LAB гідратінг-віта крем-гель для обличчя (3LAB Hydrating-Vita cream-gel for face) (560885) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
3LAB гідратінг-віта крем-гель для обличчя (3LAB Hydrating-Vita cream-gel for face)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
60 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте