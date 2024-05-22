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Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax) (560807) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax)
Ціна в місті Київ
від 42,74 грн
Без рецепта
120 шт від 42,74 грн 100 шт від 41,43 грн 50 шт від 32,00 грн 80 шт Немає в наявності 150 шт Немає в наявності
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В наявності в 67 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Косметичні засоби
12.2. Ватні диски