Косметичні засобиПредмети гігієниВатні дискиВатні диски Новакс (Cotton pads Novax) Ватні диски Новакс (Cotton pads Novax) (560807) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 42,74 грн Без рецепта 120 шт від 42,74 грн 100 шт від 41,43 грн 50 шт від 32,00 грн 80 шт Немає в наявності 150 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 67 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SIA iCotton Кількість штук в упаковці 120 шт. Косметичні засоби 12.2. Ватні диски