Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняІнші ВМПЕлектростимулятор Бойрер (Electrostimulator Beurer) Електростимулятор Бойрер (Electrostimulator Beurer) (560701) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2690,70 грн Без рецепта 1 шт від 2690,70 грн 1 шт від 8886,77 грн 1 шт від 3053,45 грн 1 шт від 3340,43 грн Більше +1 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Beurer GmbH Форма випуску Em 22 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші ВМП