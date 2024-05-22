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Електростимулятор Бойрер (Electrostimulator Beurer) (560701) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Електростимулятор Бойрер (Electrostimulator Beurer)
Ціна в місті Київ
від 2690,70 грн
Без рецепта
1 шт від 2690,70 грн 1 шт від 8886,77 грн 1 шт від 3053,45 грн 1 шт від 3340,43 грн
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Em 22
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інші ВМП