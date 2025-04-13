В справочнику «Компендіум» 2020 року по препарату Кантабрія лабс біретикс маска для обличчя себорегулююча (Cantabria labs biretix sebum-regulating face mask) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Камістад Бебі сприяє зменшенню неприємних та болісних відчуттів при прорізуванні зубів і зберігає спокій та гарний настрій дитини. Камістад Бебі з лікувальними властивостями ромашки: • лагідно піклується про чутливі дитячі ясна; • охолоджує та заспокоює запалені ясна; • прискорює загоєння ясен; • не містить цукру.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Камістад Бебі охолоджує та заспокоює запалені ясна, лагідно піклується про ротову порожнину дитини завдяки лікувальним властивостям ромашки. Слід лагідно масажувати ясна дитини видавленим гелем (розміром з горошину) 2–3 рази на добу. Найкраще це робити після їди та перед сном. Камістад Бебі можна використовувати у дітей від народження.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
в оригінальній упаковці при кімнатній температурі. Не заморожувати.
Коментарі (1)
В справочнику «Компендіум» 2020 року по препарату Кантабрія лабс біретикс маска для обличчя себорегулююча (Cantabria labs biretix sebum-regulating face mask) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Камістад Бебі сприяє зменшенню неприємних та болісних відчуттів при прорізуванні зубів і зберігає спокій та гарний настрій дитини.
Камістад Бебі з лікувальними властивостями ромашки:
• лагідно піклується про чутливі дитячі ясна;
• охолоджує та заспокоює запалені ясна;
• прискорює загоєння ясен;
• не містить цукру.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Камістад Бебі охолоджує та заспокоює запалені ясна, лагідно піклується про ротову порожнину дитини завдяки лікувальним властивостям ромашки.
Слід лагідно масажувати ясна дитини видавленим гелем (розміром з горошину) 2–3 рази на добу. Найкраще це робити після їди та перед сном.
Камістад Бебі можна використовувати у дітей від народження.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
в оригінальній упаковці при кімнатній температурі. Не заморожувати.