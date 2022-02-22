Механізм дії.

Кортикостероїди відіграють роль у клітинній передачі сигналів, імунній функції, запаленні, та регуляції синтезу білка; однак точний механізм їх дії при бляшковому псоріазі невідомий.

Клінічна ефективність та безпека.

Лосьйон БРІХАЛІ™ оцінювався під час лікування бляшкового псоріазу від помірного до тяжкого ступеня в двох проспективних багатоцентрових рандомізованих подвійних сліпих клінічних випробуваннях (Випробування 1 [NCT02514577] та Випробування 2 [NCT02515097]). Ці випробування були проведені за участю 430 суб'єктів у віці 18 років і старше з псоріазом від помірного до тяжкого ступеня, площа поверхні тіла (ППТ), що була вражена, склала від 3% до 12%, за винятком обличчя, шкіри голови, долонь, підошв, пахвових западин і міжтригонних областей. Тяжкість захворювання визначалася за допомогою п'ятибальной шкали загальної оцінки дослідником (IGA). Пацієнти наносили лосьйон БРІХАЛІ™ або плацебо на всі уражені ділянки один раз в день протягом 8 тижнів. Пацієнти були оглянуті через 4 тижні після закінчення лікування (12 тиждень), коли були оцінені безпека та ефективність лікування.

Первинною кінцевою точкою ефективності була частина пацієнтів з успішними результатами лікуванням на 8-му тижні, успіх лікування визначався як мінімум поліпшенням стану на 2 бали, в порівнянні з вихідним рівнем в оцінці IGA, а оцінка IGA прирівнювалася до «чисто» або «майже чисто». У таблиці 1 наведені результати первинної

ефективності для досліджень 1 та 2. Вторинні кінцеві точки ефективності оцінювали успішність лікування послідовно на 12, 6, 4 та 2 тижнях.

Таблиця 1. Первинні результати ефективності лікування у пацієнтів з помірним і важким бляшковим псоріазом на 8 ніжні

Дослідження 1 Дослідження 2 БРІХАЛІ ™ Плацебо БРІХАЛІ™' Плацебо N=143 N=74 N=142 N=71 Успіх

лікування за шкалою IGA на

8 тижні* 37% 8% 38% 12%

*Успіх лікування визначався як принаймні 2-рівне поліпшення порівняно з початковою оцінкою. IGAта показник IGA, що прирівнюється до «чисто» або «майже чисто». «Чисто» = відсутність симптомів маніфестації псоріазу: еритеми, відсутність підвищення рівня бляшок вище рівня здорової шкіри. «Майже чисто» = поодинокі бляшки з червоними лусочками, слабкою рожевою/світло-червоною еритемою на більшості бляшок, незначним або ледь помітним підвищенням бляшок вище рівня здорової шкіри.

Фармакодинаміка.

Вазоконстрикторне дослідження за участю здорових осіб, які застосовували лосьйон БРІХАЛІ™, показало, що препарат володіє діапазоном потужної до суперпотужної активності, в порівнянні з іншими кортикостероїдами для місцевого застосування. Однак подібні показники, не обов'язково означають терапевтичну еквівалентність.

Можливість пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи оцінювалась в дослідженні за участю 19 дорослих осіб з бляшковим псоріазом від помірного до тяжкого ступеня тяжкості , з залученням, щонайменше, 20% ППТ.. Приблизна доза лосьйону БРІХАЛІ™ становила 7 грамів, препарат застосовувався один раз на день протягом 8 тижнів.

Повідомлялося про аномальні результати тесту на пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи, про що свідчить 30-хвилинний кортизолу після стимуляції ≤18 мкг/дл, був зареєстрований у 1 (5,6%) особи на 4 тижні і у 3-х (15,8%) осіб на 8 тижні. У особи, у якої спостерігалося пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи на 4- му тижні, також був присутній цей симптом на 8-му тижні. Ці ефекти були зворніми, оскільки відновлення функції гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи, як правило, відбувалося швидко після припинення лікування.

Фармакокінетика.

Ступінь трансдермального всмоктування місцевих кортикостероїдів визначається багатьма факторами, включаючи цілісність епідермального бар'єру і використання оклюзійних пов'язок. Кортикостероїди для місцевого застосування можуть всмоктуватися через здорову неушкоджену шкіру. Запалення та/або інші патологічні процеси в шкірі можуть посилити абсорбцію через шкіру.

У відкритому рандомізованому фармакокінетичному дослідженні 23 пацієнти віком 18 років і старше з бляшковим псоріазом від помірного до тяжкого ступеня тяжкості застосовували приблизно 7 грамів лосьйону БРІХАЛІ™ із середнім значенням ППТ 27,7 ± 11,3% один раз на добу протягом 28 днів. Системні концентрації досягли стабільного рівня до 14-го дня. Тільки 5 з 20 суб'єктів мали одну або кілька кількісно визначених системних концентрацій галобетазолу пропіонату на 14-й день. Середнє значення ± стандартне відхилення для максимальної системної концентрації (Сmax) на 14-й день становило 31,2 ± 62,2 мкг/мл. Середня площа під кривою залежності концентрації від часу (AUC) не могла бути надійно оцінена через недостатню кількість вимірюваних часових точок.

Для оцінки канцерогенного впливу галобетазолу пропіонату довготривалі дослідження на тваринах не проводилися.

Галобетазолу пропіонат не був генотоксичним в тесті Еймса, в тесті на обмін сестринських хроматид в соматичних клітинах китайського хом'ячка, в дослідженнях хромосомних аберацій зародкових і соматичних клітин гризунів, а також в spot-тесті на ссавцях. Позитивні ефекти мутагенності спостерігалися в тесті на мутацію гена лімфоми мишей in vitro і в мікроядерному тесті на китайських хом'ячках.

Дослідження на щурах після перорального прийому галобетазолу пропіонат в дозі до 0,05 мг/кг/добу, вказували на відсутність погіршення фертильності або загальної репродуктивної функції.