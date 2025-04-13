Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Каффе Верде (Caffe Verde)

Лонг Лайф Caffe Verde капсули 500 мг №60
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
LONG LIFE INC
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки