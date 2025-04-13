Затиски

Затискач по Бебі-Кріле кровоспинний зігнутий (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)

Затискач по Baby-Crile кровоспинний зігнутий SURGIWELOMED 16 см 14-0620 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 151,63 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби