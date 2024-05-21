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Актив Леді (Active Lady) (559957) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Актив Леді (Active Lady)
Ціна в місті Київ
від 325,85 грн
Без рецепта
30 шт від 325,85 грн
В наявності в 253 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3.1 Дієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислоту