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Дієтичні добавки — імуномодулятори
Інтерфіта (Interphyta)
2 препарати
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Інтерфіта
Краплі флакон 100 мл №1
Фітафарм
Немає в наявності
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Інтерфіта
Сироп флакон 100 мл №1
Фітафарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крап.
сироп
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Фітафарм
Форма випуску
Краплі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори
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