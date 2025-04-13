Дієтичні добавки — імуномодулятори

Інтерфіта (Interphyta)

2 препарати
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Інтерфіта
Інтерфіта
Краплі флакон 100 мл №1
Фітафарм
Немає в наявності
Інтерфіта
Інтерфіта
Сироп флакон 100 мл №1
Фітафарм
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Фітафарм
Форма випуску
Краплі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки