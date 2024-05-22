Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиАфлумакс (Aflumax) Афлумакс (Aflumax) (559738) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 214,40 грн Без рецепта 1 шт від 214,40 грн В наявності в 55 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Об'єм 20 мл Дієтичні добавки 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи