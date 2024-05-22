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Афлумакс (Aflumax) (559738) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Афлумакс (Aflumax)
Ціна в місті Київ
від 214,40 грн
Без рецепта
1 шт від 214,40 грн
В наявності в 55 аптеках
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Виробник
Об'єм
20 мл
Дієтичні добавки
4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи