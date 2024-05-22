Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик з альбуміном (Albumin bar) Батончик з альбуміном (Albumin bar) (559735) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 7,53 грн Без рецепта 1 шт від 7,53 грн 1 шт від 7,53 грн 1 шт від 7,31 грн 1 шт від 7,53 грн 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ВЛВ Імпорт Вага 40 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії