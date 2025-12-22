Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Лізобам (Lizobam)

Лізобам таблетки для розсмоктування тм Baum Pharm №20
Ціни в Київ
від 209,00 грн
В 137 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.