Зубна щітка електрична дитяча звукова (Electric toothbrush for children)
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Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-400b light-up блакитна №1NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-400p light-up рожева №1NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
Характеристики
Виробник
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
Форма випуску
Vk-400b light-up
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби