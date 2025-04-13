Дитячі зубні щітки

Зубна щітка електрична дитяча звукова (Electric toothbrush for children)

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Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-400b light-up блакитна №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 433,81 грн
в 27 аптеках
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Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-400p light-up рожева №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 432,81 грн
в 19 аптеках
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Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-500p рожева №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 816,80 грн
в 12 аптеках
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Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Зубна щітка електрична дитяча звукова "Vega Kids"
Vk-500b бірюзова №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 816,76 грн
в 4 аптеках
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Ціни в Київ
від 432,81 грн
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Характеристики
Виробник
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
Форма випуску
Vk-400b light-up
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби