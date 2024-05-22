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Бомба для ванн молочна дитяча (Baby milk bath bomb) (559178) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бомба для ванн молочна дитяча (Baby milk bath bomb)
Ціна в місті Київ
від 55,16 грн
Без рецепта
1 шт від 55,16 грн 1 шт від 55,08 грн 1 шт від 55,19 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Вага
100 г
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу