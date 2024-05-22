Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуБомба для ванн молочна дитяча (Baby milk bath bomb) Бомба для ванн молочна дитяча (Baby milk bath bomb) (559178) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 55,16 грн Без рецепта 1 шт від 55,16 грн 1 шт від 55,08 грн 1 шт від 55,19 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЮНІКС Вага 100 г Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу