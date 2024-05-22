Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант-антиперспірант Мед плюс (Antiperspirant deodorant Med plus) Дезодорант-антиперспірант Мед плюс (Antiperspirant deodorant Med plus) (559140) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник CL Deo Форма випуску Спрей Об'єм 75 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти