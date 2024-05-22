Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБерберин паверфул (Berberine powerful) Берберин паверфул (Berberine powerful) (559033) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 421,63 грн Без рецепта 60 шт, 500 мг від 421,63 грн В наявності в 113 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Красота та Здоров'я Форма випуску Капсули Дозування 500 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ