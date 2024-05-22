Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБерберин паверфул (Berberine powerful)

Берберин паверфул (Berberine powerful) (559033) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Берберин паверфул (Berberine powerful)
Ціна в місті Київ
від 421,63 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг від 421,63 грн
В наявності в 113 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ