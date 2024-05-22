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Бісевін (Bicevin) (559021) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бісевін (Bicevin)
Ціна в місті Київ
від 379,27 грн
Без рецепта
15 шт від 379,27 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику