Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняГербікаф первоцвіт (Herbicaf primrose)

Гербікаф первоцвіт (Herbicaf primrose) (558957) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гербікаф первоцвіт (Herbicaf primrose)
Ціна в місті Київ
від 147,90 грн
Без рецепта
1 шт від 147,90 грн
В наявності в 185 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання