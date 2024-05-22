Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняГербікаф плющ (Herbicaf ivy) Гербікаф плющ (Herbicaf ivy) (558956) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 151,90 грн Без рецепта 1 шт від 151,90 грн В наявності в 185 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Беркана Плюс Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання