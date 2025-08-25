Київ
Засоби для тіла
Крем-емолент (Emollient cream)
Характеристики
Виробник
Пьер Фабр Дермо-Косметік
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
Реєстрація
12.2-18-3/17854 від 09.08.2019
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
904,50
грн
В 20 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
