Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності Хом тест (One Step HCG Urine Pregnancy HomeTest)
2 препарати
Сортування: По популярності
Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності тест-смужка HomeTest ANGELMED
Hcg112_2 №1Долфі-Україна
Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності тест-смужка HomeTest ANGELMED
Hcg112_1 №1Долфі-Україна
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Долфі-Україна
Форма випуску
Hcg112_2
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
101.IVD.4.0639-21.00 від 03.09.2021