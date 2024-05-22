Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик фруктовий Фрумі (Fruit bar Frumi) Батончик фруктовий Фрумі (Fruit bar Frumi) (558564) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітапак Вага 30 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії