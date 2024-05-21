Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиSVR цикавіт + захисний бальзам для губ (SVR cicavite + protective lip balm) SVR цикавіт + захисний бальзам для губ (SVR cicavite + protective lip balm) (558525) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 285,14 грн Без рецепта 1 шт від 285,14 грн В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Вага 10 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами