Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиSVR цикавіт + захисний бальзам для губ (SVR cicavite + protective lip balm)

SVR цикавіт + захисний бальзам для губ (SVR cicavite + protective lip balm) (558525) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
SVR цикавіт + захисний бальзам для губ (SVR cicavite + protective lip balm)
Ціна в місті Київ
від 285,14 грн
Без рецепта
1 шт від 285,14 грн
В наявності в 21 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
10 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами