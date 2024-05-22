Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБальзам для контуру очей (Eye contour balm) Бальзам для контуру очей (Eye contour balm) (558509) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 3102,74 грн Без рецепта 1 шт від 3102,74 грн В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ХОРМЕТА С.А. Вага 15 г Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей