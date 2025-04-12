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Матеріали стоматологічні
Естедент-02 (Estedent-02)
6 препаратів
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/28 туба №20
Стома
Немає в наявності
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А3/30 туба №4
Стома
Немає в наявності
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/27 туба №560
Стома
Немає в наявності
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/27 туба №4
Стома
Немає в наявності
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/28 туба №4
Стома
Немає в наявності
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/26 туба №4
Стома
Немає в наявності
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Форма випуску
А2/26
А2/27
А2/28
А3/30
Кількість штук в упаковці
4
20
560
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Стома
Форма випуску
А2/28
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Медичні вироби
Матеріали стоматологічні
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