Матеріали стоматологічні

Естедент-02 (Estedent-02)

6 препаратів
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ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/28 туба №20
Стома
Немає в наявності
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А3/30 туба №4
Стома
Немає в наявності
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/27 туба №560
Стома
Немає в наявності
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/27 туба №4
Стома
Немає в наявності
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/28 туба №4
Стома
Немає в наявності
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
ЗУБИ ШТУЧНІ ПЛАСТМАСОВІ ЕСТЕДЕНТ-02
А2/26 туба №4
Стома
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Стома
Форма випуску
А2/28
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Медичні вироби