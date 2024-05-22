Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант Лактовіт (Deodorant Lactovit) Дезодорант Лактовіт (Deodorant Lactovit) (558171) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 125,59 грн Без рецепта 1 шт від 125,59 грн 1 шт від 125,22 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 125,57 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 169,00 грн 1 шт від 169,00 грн Більше +5 В наявності в 175 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник AC Marca Brands SL Форма випуску Extra effective Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти 2.6.2. Дезодоранти для чоловіків