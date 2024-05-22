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Дезодорант Лактовіт (Deodorant Lactovit) (558171) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дезодорант Лактовіт (Deodorant Lactovit)
Ціна в місті Київ
від 125,59 грн
Без рецепта
1 шт від 125,59 грн 1 шт від 125,22 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 125,57 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 169,00 грн 1 шт від 169,00 грн
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В наявності в 175 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Extra effective
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.6.1. Дезодоранти 2.6.2. Дезодоранти для чоловіків