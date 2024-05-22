Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель для інтимної гігієни Лактовіт (Gel for intimate hygiene Lactovit) Гель для інтимної гігієни Лактовіт (Gel for intimate hygiene Lactovit) (558170) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 298,00 грн Без рецепта 1 шт від 298,00 грн В наявності в 147 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник AC Marca Brands SL Об'єм 250 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти