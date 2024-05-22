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Гель для душу Лактовіт (Shower gel Lactovit) (558169) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для душу Лактовіт (Shower gel Lactovit)
Ціна в місті Київ
від 131,80 грн
Без рецепта
1 шт від 131,80 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 349,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 155,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 155,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
"lactourea10"
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу