Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Лактовіт (Shower gel Lactovit) Гель для душу Лактовіт (Shower gel Lactovit) (558169) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 131,80 грн Без рецепта 1 шт від 131,80 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 349,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 155,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 155,00 грн 1 шт від 299,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт від 215,00 грн 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 182 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник AC Marca Brands SL Форма випуску "lactourea10" Об'єм 300 мл Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу