Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)

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Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
335 40 мл sos №1
Caudalie
від 825,50 грн
в 4 аптеках
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Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
336 50 мл sos №1
Caudalie
від 936,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в Київ
від 825,50 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
335
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби