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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Кодалі віносурс крем для обличчя (Caudalie Vinosource face cream)
2 препарати
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Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
335 40 мл sos №1
Caudalie
від
825,50
грн
в 4 аптеках
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Кодалі Vinosource крем для обличчя інтенсивно зволожуючий
336 50 мл sos №1
Caudalie
від
936,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
335
336
Пакування
40 мл
50 мл
Ціни в
Київ
від
825,50
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
335
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
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