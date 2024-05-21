Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечникаАктофуд фітобаланс (Actofood phytobalance) Актофуд фітобаланс (Actofood phytobalance) (558006) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Нанофармація Форма випуску Суміш Вага 400 г Дієтичні добавки 9.1. Дієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечника