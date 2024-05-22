Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриГуам дуо крем підтягуючий для грудей та тіла (Guam duo firming cream for chest and body) Гуам дуо крем підтягуючий для грудей та тіла (Guam duo firming cream for chest and body) (557987) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lacote S.R.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури