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Ватні палички
Ватні палички Сімплі кеа (Cotton sticks Simply Care)
2 препарати
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Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
№100
Сінерджі Інтернешенл
від
18,63
грн
в 149 аптеках
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Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
№200
Сінерджі Інтернешенл
від
30,30
грн
в 147 аптеках
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Кількість штук в упаковці
100
200
Ціни в
Київ
від
18,63
грн
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Характеристики
Виробник
Сінерджі Інтернешенл
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Косметичні засоби
12.3. Ватні палички
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