Ватні палички

Ватні палички Сімплі кеа (Cotton sticks Simply Care)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
№100
Сінерджі Інтернешенл
від 18,63 грн
в 149 аптеках
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Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
Палички ватні гігієнічні тм Simply Care
№200
Сінерджі Інтернешенл
від 30,30 грн
в 147 аптеках
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Ціни в Київ
від 18,63 грн
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Характеристики
Виробник
Сінерджі Інтернешенл
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Косметичні засоби