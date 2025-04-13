Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Євро-біотик (Euro-biotic)

ЄВРО-БІОТИК суспензія оральна 5 мл №10
Ціни в Київ
від 185,00 грн
В 276 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Юнік Біотек
Форма випуску
Суспензія оральна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки