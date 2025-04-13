Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Євро-біотик (Euro-biotic)
Ціни в
Київ
від
185,00
грн
В 276 аптеках
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Характеристики
Виробник
Юнік Біотек
Форма випуску
Суспензія оральна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Ціни в
Київ
від
185,00
грн
В 276 аптеках
Знайти в аптеках
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