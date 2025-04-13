Київ
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Клейонка медична
Клейонка підкладна (Drawsheet)
3 препарати
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КЛЕЙОНКА ПІДКЛАДНА З ПВХ ПОКРИТТЯМ
Goo goo 1,0 х 1,0 м №1
Київгума
Немає в наявності
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КЛЕЙОНКА ПІДКЛАДНА З ПВХ ПОКРИТТЯМ
Goo goo блакитна 1,0 х 1,0 м №1
Київгума
Немає в наявності
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КЛЕЙОНКА ПІДКЛАДНА З ПВХ ПОКРИТТЯМ
Goo goo рожева 1,0 х 1,0 м №1
Київгума
Немає в наявності
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Пакування
блакитна
рожева
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Київгума
Форма випуску
Goo goo
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Клейонка медична
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