Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБестіа спокій у шлунку (Bestia rest in the stomach)

Бестіа спокій у шлунку (Bestia rest in the stomach) (557352) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бестіа спокій у шлунку (Bestia rest in the stomach)
Ціна в місті Київ
від 146,72 грн
Без рецепта
14 шт від 146,72 грн
В наявності в 949 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ