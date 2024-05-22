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Грілка гумова Гранум (The rubber granulator is Granum) (557309) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Грілка гумова Гранум (The rubber granulator is Granum)
Ціна в місті Київ
від 94,31 грн
Без рецепта
1 шт від 94,31 грн 1 шт від 85,03 грн 1 шт від 72,76 грн 1 шт від 126,50 грн 1 шт від 111,94 грн 1 шт від 107,16 грн
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В наявності в 30 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Б-2
Медичні вироби
грелкі гумові